Координатору сепаратистського руху в Харкові дали шість років тюрми

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Лідер руху «Юго-Восток» Юрій Апухтін

Прокуратура довела в суді, що Апухтін був організатором масових заворушень у квітні 2014 року біля будівлі Харківської облдержадміністрації

Сьогодні, 23 травня, Київський районний суд Харкова підтримав вимоги прокуратури області і визнав винним 69-річного лідера руху «Юго-Восток» Юрія Апухтіна в організації масових заворушень, що супроводжувались погромами (ч. 1 ст. 294 КК України), та публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу України, захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109 КК України). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

За інформацією процесуального керівника Максима Мозгового, координатора сепаратистського руху засуджено до 6 років позбавлення волі.

Прокуратура довела в суді, що Апухтін був організатором масових заворушень у квітні 2014 року біля будівлі Харківської облдержадміністрації. Він неодноразово публічно закликав до зміни конституційного ладу, невизнання чинної державної влади, створення «Харківської народної республіки» та так званої «Конституції ХНР».

Також доведено, що Апухтін був одним із ініціаторів з проведення у Харкові «референдуму» з питань федералізації – створення так званої «Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова», який планувався у травні 2014 року, однак не відбувся.

«Під час судового розгляду допитано 12 свідків та 2 експертів. Вивчені відеоматеріали з мітингів, що відбувалися 8 квітня та 9 травня 2014 року на майдані Свободи, в яких активну участь брав засуджений», - розповів Мозговий.

Довідково:

Координатора руху «Юго-Восток» Апухтіна затримали у квітні 2014 року за підозрою в організації масових безпорядків (ч.1 ст. 294 КК України). У травні 2014 року після внесення застави Апухтін вийшов з-під варти. У грудні 2014 року його знову арештували за підозрою у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу України, захоплення державної влади, вчинених повторно (ч. 3 ст. 109 КК України).

Крім того, у серпні 2014 року окружний адміністративний суд області задовольнив позов прокурора м. Харкова та припинив діяльність Громадської організації «Юго-Восток», шляхом примусового розпуску. Суд визнав, що організація, якою керував Апухтін, несе в собі загрозу суверенітету України та безпеці її народу.

У січні 2015 року прокуратура області направила до суду обвинувальний акт стосовно Апухтіна за ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 109 КК України).

Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.