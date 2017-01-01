На Київщині учасника АТО на очах у доньки загризли собаки

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Страшна подія сталася вранці 7 січня, коли чоловік повертався додому після відвідин старенької матері

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла волонтерка Світлана Шеповалова. За словами Світлани, чотири собаки породи алабай накинулися на чоловіка на очах доньки та загризли на смерть.

«Тільки що стало відомо, що голова сільської ради Кучаков відмовився допомагати у вивезенні тіла загиблого Володимира — бо нема грошей. Володимир був прописаний у Дарницькому районі Києва», — написала волонтерка.



У коментарі Світлана розповіла, що сталася трагедія у селі Кучаків під Києвом. Породисті собаки загризли чоловіка, який йшов на електричку. Чоловік йшов на станцію разом із 14-тирічною донькою. Дівчина змогла втекти, а її батько спробував відбитися від собак, але загинув.

«Місцева влада, а саме голова селищної ради відмовився переправляти тіло, бо у них немає грошей. Дівчинці 14 років. Є іще одна неповнолітня дитина, є дружина-інвалід, які залишилися без батька, без годувальника.», — розповіла Світлана.

Собак пізніше застрелили місцеві жителі. Поліція встановила власника тварин — це 69-річний місцевий житель, повідомив Хронікам Донбасу прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович:

«У кожної собаки був електронний ошийник і по периметру двору був протягнутий дріт, який не дозволяв цим собака вийти за периметр будинку, тому що вмикався електричний струм і в собак у нашийниках щипало і вони не виходили в такий спосіб зі двору. Зараз, напевно тому, що настали морози, були перебої із напругою і це вплинуло на те, що собаки змогли самовільно вийти за межі цього будинку».

Поліція взяла зразки крови собак для аналізу, триває слідство.

Джерело: Громадське