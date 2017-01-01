В столиці затримали близько 30 осіб, які громили «казино»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За попередніми даними правоохоронців, на рахунку зловмисників майже два десятки аналогічних епізодів.

«Вчора ввечері у Дніпровському районі працівники столичного карного розшуку спільно із спецпризначенцями на «гарячому» затримали цих правопорушників, які знову здійснили напад на гральний заклад», - про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки Голови Національної поліції України Вадим Троян.

Цього разу вони увірвалися до приміщення ігрового центру, розташованого по вулиці Андрія Малишка. Погрожуючи предметами, схожими на зброю, сокирою та газовими балончиками, вони наказали персоналу та всім присутнім лягти на підлогу. А потім відібрали у відвідувачів гроші, мобільні телефони, особисті речі та, наостанок, розбили десять одиниць комп'ютерної техніки, яка належала вказаному закладу.

Під час проведення блискавичної спецоперації, всі учасники розбійного нападу опинились в руках правоохоронців. Викрадені речі, сокира та інші предмети вилучені. Зброя направлена на проведення експертного дослідження.

«Слідчим відділом Дніпровського управління поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України», - розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП у м. Києві Юрій Гороховських.

27 підозрюваних затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони доставлені до Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві. Вирішується питання щодо обрання для них міри запобіжного заходу.

Як встановили поліцейські, до складу організованого угрупування входило майже 30 осіб. Всі вони наразі перевіряються на причетність до вчинення подібних правопорушень на території міста Київ. Є всі підстави вважати, що на рахунку підозрюваних вже майже два десятки злочинних епізодів, які вони скоїли у різних районах столиці. Досудове розслідування триває.