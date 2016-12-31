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    Населені пункти на Київщині залишаться без світла (список)

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    У зв'язку з плановими роботами можливі відключення електроенергії в Києво-Святошинському районі столиці

    Графік відключення електроенергії в Києво-Святошинському районі з 23 по 27 січня 2017 року

    23 січня з 8:00 до 17:00
    В с. Музичі буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
    В с. Неграші буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

    24 січня з 8:00 до 17:00
    В місті Боярка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
    В с. Юрівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
    В с. Тарасівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

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    25 січня з 8:00 до 17:00
    В с. Білогородка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

    26 січня з 8:00 до 17:00
    В місті Боярка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
    В с. Юрівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
    В с. Тарасівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

    27 січня з 8:00 до 17:00
    В с. Личанка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

    Джерело: boyarka-shop.in.ua

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