Населені пункти на Київщині залишаться без світла (список)

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У зв'язку з плановими роботами можливі відключення електроенергії в Києво-Святошинському районі столиці

Графік відключення електроенергії в Києво-Святошинському районі з 23 по 27 січня 2017 року

23 січня з 8:00 до 17:00

В с. Музичі буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

В с. Неграші буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.



24 січня з 8:00 до 17:00

В місті Боярка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

В с. Юрівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

В с. Тарасівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

25 січня з 8:00 до 17:00

В с. Білогородка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.



26 січня з 8:00 до 17:00

В місті Боярка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

В с. Юрівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

В с. Тарасівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.



27 січня з 8:00 до 17:00

В с. Личанка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

Джерело: boyarka-shop.in.ua