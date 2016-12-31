Населені пункти на Київщині залишаться без світла (список)
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У зв'язку з плановими роботами можливі відключення електроенергії в Києво-Святошинському районі столиці
Графік відключення електроенергії в Києво-Святошинському районі з 23 по 27 січня 2017 року
23 січня з 8:00 до 17:00
В с. Музичі буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
В с. Неграші буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
24 січня з 8:00 до 17:00
В місті Боярка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
В с. Юрівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
В с. Тарасівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
25 січня з 8:00 до 17:00
В с. Білогородка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
26 січня з 8:00 до 17:00
В місті Боярка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
В с. Юрівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
В с. Тарасівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
27 січня з 8:00 до 17:00
В с. Личанка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.
Джерело: boyarka-shop.in.ua