Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тариф знижено до 1,34 грн/кВт-год

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ДП «Енергоринок».

Для порівняння, в останній декаді грудня 2016 року тариф для ГК ТЕС становив 1,68 грн/кВт-год., в кінці листопада - 1,78 грн/кВт-год. Як відомо, 70% ТЕС України контролює ДТЕК Ріната Ахметова.

У березні Національна комісія в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) прийняла рішення застосувати в Україні новий порядок формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію. Нова методика передбачає визначення ринкової ціни вугілля за формулою «вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки до портів України».

На думку директора енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Валентина Землянського, формула «Роттердам +» дозволить оптимізувати вугільну галузь, уникнути закриття шахт, а також збереже кошти, призначені для придбання вугілля на внутрішньому ринку.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) 1 січня 2017 року знизила оптово-ринкову ціну (ОРЦ) електроенергії на 10%. З 1 квітня планується зниження ОРЦ ще на 5,8%. У третьому-четвертому кварталах поточного року ОРЦ планується підтримувати на тому ж рівні.

Як повідомлялося раніше, збиток «ДТЕК Енерго», що забезпечує управління активами в вуглевидобутку, тепловій енергетиці і дистрибуції енергохолдингу ДТЕК, в січні-червні 2016 року склав 8,135 млрд грн.