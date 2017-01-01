Німці передали Кличку висновки експертизи щодо добудови Подільсько-Воскресенського мосту

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Міністр транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Олександр Добриндт передав меру Києва Віталію Кличку результати експертизи щодо добудови Подільсько-Воскресенського мосту, яку здійснили німецькі фахівці.

Під час зустрічі з німецькою урядовою делегацією Кличко зазначив, що кияни дуже очікують на добудову та відкриття Подільсько-Воскресенського мосту і подякував за підтримку уряду Німеччини в реалізації цієї ініціативи.

«Наше завдання, щоб уже через кілька років відкрити рух автотранспорту через новий міст, - відзначив мер. - Це один з найважливіших об’єктів транспортної інфраструктури не тільки у Києві, а й на рівні всієї України. Я впевнений, що разом ми упораємося з цим великим завданням», - підкреслив Віталій Кличко.

Олександр Добриндт відзначив відповідальність, з якою столична влада ставиться до завершення будівництва мосту. «Хотів би подякувати за гарний прийом у Києві і за час, який ви присвятили нам. Ви щиро підходите до цього проекту і докладаєте значних зусиль, аби успішно його реалізувати. Ідеться про реалістичний проект, який можна втілити», - наголосив міністр.

Він додав, що за останні роки між Києвом та міністерством налагодилися гарні контакти, що є показником серйозності намірів успішної співпраці. «Ви надійний та дружній партнер, з яким ми і надалі будемо працювати», - сказав Добриндт.

Міністр передав Віталієві Кличку документацію, в якій містяться висновки німецьких спеціалістів.

Згідно з результатами експертизи, які представив Фолькер Корнеліус, президент спілки інженерних радників, усі конструкції мосту є в гарному стані. Попередня вартість добудови складає 350 млн євро. «Ця експертна оцінка є основою для подальшої розробки технічного плану, для визначення обсягу будівельних робіт. Ми маємо врахувати усі ризики, пов’язані з цим будівництвом», - сказав він.

Для завершення будівництва потрібно кілька років, вважають фахівці.

Фолькер Корнеліус зазначив, що наступним кроком у реалізації проекту має бути вивчення транспортної ситуації в столиці. «Нам потрібно якнайшвидше здійснити транспортну оцінку. Нам не хочеться побудувати міст, з якого потім не буде з’їзду або зразу на виїзді з нього утворюватимуться затори. Тому необхідно провести актуальні дослідження стосовно транспортної ситуації в місті», - зазначив фахівець.

Віталій Кличко подякував німецькій стороні за кропітку роботу та наголосив, що столична влада детально вивчить звіт та плануватиме подальші дії, базуючись на рекомендаціях експертів. Київ розраховує на співпрацю з німецькою стороною у реалізації проекту.