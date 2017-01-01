Пограбування під гіпнозом: столичні злочинці навчилися впливати на свідомість жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жертви грабіжників навіть самі віддають свої речі, а потім нічого не пам'ятають.

У столиці почастішали випадки так званих гіпнотичних крадіжок. Постраждалі скаржаться на погане самопочуття, потемніння в очах, провал у пам'яті, а коли оговтуються – не можуть дорахувати телефонів, грошей і цінних речей.

«Щось сталося, я не бачила. Хтось підійшов, чи то натиснув якусь точку, чи то це був якийсь гіпноз», - каже постраждала Мар'яна Зеленко. «Якась тінь біля мене проходить. Я закриваю очі та кілька секунд перебуваю в якомусь стані незрозумілому. А потім руку в кишеню – немає телефона», - розповіла інша постраждала Анна Лук.

Дивною виявилася і подальша доля вкраденого телефону: він раптово почав працювати, до того ж змінив пароль і заблокував усі пристрої та аканти власниці. Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки. А фахівці кажуть, що до жертв були застосовані елементи гіпнозу: різка зміна подразників вводить підсвідомість у стан розгубленості і робить легкою мішенню для навіювання. «Це короткострокова зміна стану свідомості. В період цієї зміни ми об'єктивно не до кінця будемо усвідомлювати інші чинники, які на нас впливають в меншій інтенсивності. Це застосовується зі злочинною метою», - пояснив Сергій Болтівець.

Гіпнотизери-грабіжники працюють у людних місцях, бо так їм легко лишитися непоміченими та знайти своїх жертв, адже далеко не кожен може піддатися їх навіюванням. Аби не стати здобиччю зловмисників необхідно постійно зберігати пильність та ігнорувати тих, хто намагається привернути увагу без особливої потреби. Інакше можна навіть самому віддати свої речі, а потім усе забути за «наказом» майстра гіпнозу.

Джерело: ТСН