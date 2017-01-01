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    У Запоріжжі підполковник поліції викрав і вбив людину

    • Сьогодні, 06:15
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    Під час обшуку житла у затриманого підполковника вилучено зброю та боєприпаси

    Підполковника поліції, який викрав та убив людину, затримали у Запоріжжі слідчі прокуратури та управління внутрішньої безпеки поліції.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

    «Установлено під час досудового розслідування, ще 22 грудня 2015 року підозрюваний, використовуючи службове становище, спільно з невстановленими особами, викрав з з лікарні міста потерпілого. Потім утримував його в автомобілі та задушив. А труп перевіз в лісосмугу біля с. Миколай-Поле Запорізького району», - повідомляє відомство.

    Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час обшуку житла підполковника вилучено зброю та боєприпаси, призначено відповідні експертизи. Готується затримання інших співучасників злочину.

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    У Запоріжжі підполковник поліції викрав і вбив людину
    У Запоріжжі підполковник поліції викрав і вбив людину
    У Запоріжжі підполковник поліції викрав і вбив людину
    У Запоріжжі підполковник поліції викрав і вбив людину
    У Запоріжжі підполковник поліції викрав і вбив людину
    У Запоріжжі підполковник поліції викрав і вбив людину

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