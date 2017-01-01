Сьогодні вночі демонтують головну ялинку країни

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Демонтаж головної ялинки країни: на що перетвориться новорічна красуня.

У ніч з 16 на 17 січня розпочнеться демонтаж головної ялинки країни на Софійській площі Києва. Гілки новорічного дерева перероблять на тирсу, а стовбур планують розпиляти на куби, відшліфувати і зробити пам'ятні сувеніри для киян.

Від їх продажу на аукціоні очікують отримати близько 50 тисяч гривень. Усі зібрані кошти організатори передадуть у лісництво на Прикарпатті, щоб поповнити там кількість ялиць. Цьогоріч зелене дерево привезли з Івано-Франківська. Його довжина сягає 26 метрів. Прикрашали ялинку понад тисяча яворівських іграшок, розписаних львівськими майстрами вручну. До слова, наступного року провести святкування у столиці планують у полтавському стилі.

«Вже ми визначилися із темою – це візерунки зими. Буде Полтавщина, є такий район Опішня, де зібралися найкращі майстри з кераміки. Ми його збільшимо у розмірах, і будуть такі іграшки. Кольорова гама буде така, як наша дзвіниця Софіївська, це бірюза, біле, будуть і елементи червоного. Буде багато хрусталя і дзеркал», – розповів організатор новорічно-різдвяних святкувань у Києві Ігор Добруцький.





Джерело: 5 канал