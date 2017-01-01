

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Термін перереєстрації спливає 1 квітня

Батьки дітей, які були зареєстровані в старій системі електронного запису до дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) столиці, повинні до 1 квітня здійснити перереєстрацію. Це дасть їм змогу не лише зберегти своє місце у новій «черзі», а й пришвидшить запуск нової автоматизованої платформи, а отже відновить зарахування дітей у дитсадки. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час ефіру на радіо «Голос Києва».

«Ми дуже хочемо, щоб у Києві запрацювала нова зручна та модернізована система прийому дітей у дитячі заклади освіти, що значно спрощує процедуру зарахування до столичних садочків та унеможливлює суб’єктивне втручання будь-кого поза системою. Однак це можливо зробити після завершення перереєстрації користувачів старої системи. Нова автоматизована черга передбачає самостійне налаштування персонального кабінету та внесення змін без втручання адміністратора, тому самі батьки мають відповідально поставитись до влаштування дітей у дитсадки і в термін до 1 квітня пройти перереєстрацію на новій платформі, щоб не втратити місце», – зазначила заступник голови КМДА.

Ганна Старостенко

За словами Ганни Старостенко, найближчим часом буде здійснено смс-розсилку користувачам старої «черги» з нагадуванням про необхідність актуалізації своїх даних шляхом перереєстрації. Уже зареєстрованим батькам на електронну пошту також прийдуть сповіщення та докладні інструкції щодо наступного кроку – вибору дитячих садочків.

«Закликаємо батьків не хвилюватися! Ми прагнемо оновити дані про всіх наших діток, щоб отримати актуальну інформацію щодо потреби в місцях, кількості дітей певних пільгових категорій. Це також дасть змогу позбутися багатьох «фейкових» користувачів, записи яких вже є неактуальними чи випадково продубльованими через недосконалість старої системи електронного запису. Користувачі, перереєстровані вчасно, можуть бути певні – їхнє місце в черзі буде збережено та перенесено на нову платформу», – зауважила Ганна Старостенко.

Здійснити реєстрацію та перереєстрацію дитини до дитячого садочка можна за посиланням: osvita.kievcity.gov.ua/.

Покрокова інструкція для реєстрації у черзі в дитячий садок

(для перегляду інструкції натисніть на зображення)