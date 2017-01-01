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    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)

    • Вчора, 15:00
    • Розсилка

    На Софійській площі обіцяють ще й святковий концерт

    З Софіївської площі хода вирушила до Оперного теарту, звідти через Майдан знову на Софіївську площу, де і відбудеться святковий різдвяний концерт.

    В ході приймали участь люди в етнокостюмах, з саморобно виготовленими зірками. На початку колони несли дідуха — символ українського Різдва.

    Учасників акції було близько 120 осіб, серед яких були як маленькі діти, так і пенсіонери.

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    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Святкування Різдва у Києві: в центрі міста пройшла хода з зірками (ФОТО)
    Фото: Інокентій Кліментьєв

    Нагадаємо, організатором святкової ходи виступив етнокультурний проект Folk Ukraine спільно з Національним центром культури «Музей імені Івана Гончара». Мета заходу - долучити до ходи якомога більше людей і виконати наймасовішу колядку в Україні. За попередніми даними організаторів заходу, взяти участь у ході вже виявили бажання 10 фольк-колективів і понад 1000 людей.

    Хода проходитиме разом із конкурсом Різдвяної Зірки, де творчі центри та художні школи презентуватимуть свої конкурсні роботи, які оцінюватимуть сучасні майстри та оргкомітет Folk Ukraine.

    7 січня о 17 годині також відбудеться концерт за участю українських зірок.

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