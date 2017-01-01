Тролейбуси, які працюють в Солом'янському районі, змінюють маршрут

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Зміни в роботі тролейбусів маршрутів №№ 8, 30, 40, 40к та перенесення зупинки тролейбусів маршруту № 8.

З 15 січня 2017 року з метою розвантаження шляхової мережі в районі транспортної розв’язки в районі Севастопольської площі та поліпшення стану обслуговування пасажирів вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 8,30,40,40к

Про це повідомляє прес-служба Київпастранса.

Перелік змін:

- тролейбуси маршруту № 8 курсуватимуть в напрямку вул. Ушинського по трасі: ст.м. «Площа Льва Толстого» – вул. Велика Васильківська – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – просп. Перемоги – просп. Повітрофлотський – вул. Смілянська (без заїзду на вул. Народного ополчення) – вул. Ушинського, далі за діючим маршрутом;

Схема руху тролейбусного маршруту

– тролейбуси маршруту № 30 курсуватимуть в напрямку вул. Кадетський гай по трасі: вул. Милославська – просп. Володимира Маяковського – просп. Генерала Ватутіна – Московський міст – просп. Степана Бандери – вул. Олени Теліги – вул. Олександра Довженка – вул. Вадима Гетьмана – бульв. Чоколівський – просп. Повітрофлотський – вул. Смілянська – вул. Народного ополчення – вул. Федора Ернста – вул. Івана Пулюя – вул. Кадетський гай ;

– тролейбуси маршруту № 40 курсуватимуть в напрямку вул. Кадетський гай по трасі: ст.м. «Палац спорту» – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – вул. Антоновича – вул. Івана Федорова – вул. Протасів Яр – вул. Солом’янська – просп. Повітрофлотський – вул. Смілянська – вул. Народного ополчення – вул. Федора Ернста – вул. Івана Пулюя – вул. Кадетський гай ;

– тролейбуси маршруту № 40к курсуватимуть в напрямку вул. Кадетський гай по трасі: вул. Жилянська – вул. Антоновича – вул. Івана Федорова – вул. Протасів Яр – вул. Солом’янська – просп. Повітрофлотський – вул. Смілянська – вул. Народного ополчення – вул. Федора Ернста – вул. Івана Пулюя – вул. Кадетський гай .

Схема руху тролейбусного маршруту

А також, зупинку тролейбусів маршруту № 8 «Вулиця Смілянська» перенесено вперед на 120 метрів по вул. Смілянській за перетином з просп. Повітрофлотським.