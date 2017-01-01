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    У центрі Києва скоєно збройне пограбування магазину. Опубліковано відео

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    Пограбування магазину в центрі Києва
    Пограбування магазину в центрі Києва

    Камера відеоспостереження зафіксувала збройне пограбування магазину в столиці.

    Як повідомляє «Київ Оперативний» пограбування було скоєно 4 січня 2017 року.

    У магазин «Все для дому» по вулиці Дмитрівській увійшов чоловік у балаклаві та погрожуючи предметом схожим на пістолет відібрав виручку у дівчини-продавця і зник.

    Дії грабіжника зафіксувала камера відеоспостереження:

    Також, правоохоронці просять громадян, у разі впізнання злодія, негайно повідомити поліцію за номером 102.

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