У центрі Києва скоєно збройне пограбування магазину. Опубліковано відео
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Пограбування магазину в центрі Києва
Камера відеоспостереження зафіксувала збройне пограбування магазину в столиці.
Як повідомляє «Київ Оперативний» пограбування було скоєно 4 січня 2017 року.
У магазин «Все для дому» по вулиці Дмитрівській увійшов чоловік у балаклаві та погрожуючи предметом схожим на пістолет відібрав виручку у дівчини-продавця і зник.
Дії грабіжника зафіксувала камера відеоспостереження:
Також, правоохоронці просять громадян, у разі впізнання злодія, негайно повідомити поліцію за номером 102.