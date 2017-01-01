У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
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Два тижні вона буде відкрита для гостей фестивалю з десятої ранку до десятої вечора.
У неділю, 30 квітня на Софійській площі в столиці відкрилася фан-зона пісенного конкурсу «Євробачення-2017».
У фан-зоні встановлена сцена з великим екраном, окрім того, її прикрашають різнокольорові парасольки і прапори країн-учасниць конкурсу.
На Софійській площі планують провести одинадцять концертів за участю вокальних виконавців різних країн. Між ними на електронному моніторі будуть демонструватися відео про історію, культуру народу України.
Паралельно з фан-зоною на Софіївській площі буде встановлено місця для відпочинку та харчування, дитячий куточок, сувенірний відділ, інформаційний центр.
Перша офіційна фан-локація «Євробачення» - Euro Club Kyiv 2017 - відкриється у понеділок, 1 травня. Спеціальним гостем вечора буде гурт O.Torvald.