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    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту

    • Сьогодні, 07:00
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    Софійська площа. Євробачення
    Фото: Air Dreams UA
    Софійська площа. Євробачення

    Два тижні вона буде відкрита для гостей фестивалю з десятої ранку до десятої вечора.

    У неділю, 30 квітня на Софійській площі в столиці відкрилася фан-зона пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

    У фан-зоні встановлена сцена з великим екраном, окрім того, її прикрашають різнокольорові парасольки і прапори країн-учасниць конкурсу.

    На Софійській площі планують провести одинадцять концертів за участю вокальних виконавців різних країн. Між ними на електронному моніторі будуть демонструватися відео про історію, культуру народу України.

    Паралельно з фан-зоною на Софіївській площі буде встановлено місця для відпочинку та харчування, дитячий куточок, сувенірний відділ, інформаційний центр.

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    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона «Євробачення-2017». Вид з висоти пташиного польоту
    Фото: УНІАН, Air Dreams UA

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