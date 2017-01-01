У Києві триває мітинг на підтримку української мови у закладах обслуговування

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Мітинг на підтримку української мови

Сьогодні у Київраді мають розглядати проект рішення, який встановить використання державної мови у кафе та магазинах

Сьогодні, 20 квітня, під будівлею Київської міської ради ВО «Свобода» та «Правий сектор» проводять акцію на підтримку української мови, повідомляє кореспондент «Главкома».

Біля адмінбудівлі зібралося близько 100 людей, які вирішили підтримати ініціативу із впровадження української мови у сфері обслуговування.

Слід зазначити, що сьогодні на голосування в Київраді винесуть проект рішення, що зобов’язує персонал закладів, магазинів розмовляти українською мовою. Також пропонується перекласти державною мовою всі вивіски і меню ресторанів.

Як повідомляється, за цим рішенням українці отримають право обслуговуватися українською, всі решта за бажанням можуть обслуговуватися іноземними мовами.

«Встановити, що в Києві в усіх сферах обслуговування громадян застосовується державна мова – українська. Надавач послуг зобов’язаний спілкуватися з отримувачем послуг (клієнтом) державною мовою. Перехід на іноземні мови можливий за бажанням клієнта у разі, якщо надавач послуг ними володіє. У всіх закладах сфери громадського харчування, торгівлі обов’язковою є наявність меню державною мовою. При обслуговуванні відвідувачів персонал зобов’язується пропонувати меню українською мовою і тільки на вимогу відвідувача надати меню будь-якою іншою мовою», – йдеться в документі.

Також пропонується перекласти державною мовою всі вивіски, плакати, повідомлення та інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції.

«Встановити, що на території міста Києва рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші, повідомлення та інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції, цінники мають виконуватися українською мовою. У разі, якщо вивіска суб’єкта господарської діяльності є відображенням зареєстрованого знака іноземною мовою, встановлення такої вивіски можливе лише з обов’язковим зазначенням його перекладу або транслітерації українською мовою рівновеликим шрифтом», – ідеться в повідомленні.

Сиротюк зазначив, що проект рішення «закріплює конституційне право українця на обслуговування у сфері послуг рідною мовою».