У Києві вчительку виселяють із квартири, яку вона отримала після 25 років у черзі на житло

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Апеляційний суд вирішив, що ордер на квартиру - недійсний.

Вчителька з Києва, яка 25 років стояла в черзі на житло і зрештою отримала його до професійного свята, мусить звільнити подаровану квартиру. Апеляційний суд вирішив, що ордер на квартиру - недійсний, а отже, родина педагога живе там незаконно.

Бути господинею на власній кухні завжди було мрією Наталії Володимирівни. 25 років у пільговій черзі вчителів, три десятки років стажу зрештою зробили свою справу - до дня вчителя родині дали квартиру. Хоч і невелику, проте свою.

«Готуєш - все дістаєш, не сходячи з місця. Абсолютно все», - розповідає Наталія Дем'яненко.

Каже, це була найщасливіша осінь у житті: 50-річний ювілей, весілля старшої доньки і можливість не жити більше в комуналці. Одразу приватизували, зареєструвалися, зробили ремонт. Щастя тривало два роки - до рішення Святошинського суду.

«Я трохи не вмерла. Дуже перелякалася. Я не хочу їхати до гуртожитку, на цей ремонт пішли абсолютно всі заощадження. Більше грошей я не зароблю. Це точно», - каже вчителька.

Її чоловік - Сергій Арсенович - каже, що знає кожен цвях у цих стінах. А от як сказати дружині, що стіни більше не їхні - не знав.

«Беріг її здоров'я. Вона як дізналася - одразу серце схопило, тіло оніміло, вона лікувалася», - каже Сергій Гаврилюк.

Опонентка вчительки Людмила Комліченко каже, що цю квартиру у неї захопили. Про це вона дізналася від сусідів, а повертатися назад боялася. Де її речі - вже майже шість років нічого не знає.

Де сама прожила і чим займалася всі ці роки, говорити не хоче. Натомість ситуацію пояснює адвокат. Каже, її клієнтка ще у вісімдесятих роках після заміжжя виписалася з квартири, а коли не вийшло, повернулася назад. Вирішила не реєструватися.

«Реєстрації не було, тому що родина весь час дуже-дуже тяжко матеріально жила. І весь час малесенький борг тягнувся», - каже адвокат.

Після смерті родичів, які тут офіційно жили, заходилась оформлювати реєстрацію, та через борг їй відмовили. Поки судилася, Святошинська РДА передала квартиру до реєстру вільного житла, а КМДА через департамент освіти - подарувала родині Дем'яненків.

Хто визнав квартиру, у якій нібито жила людина, вільною, журналістам офіційно не пояснили, посилаючись на зміни в адміністрації. Неофіційно сказали, що документи можуть бути або в архіві, або невідомо де. Не бачили цього документа і в суді. Апеляційний залишив рішення суду першої інстанції без змін – Дем'яненки мусять негайно звільнити квартиру.

«Невже держава мене може так образити? Хіба це не держава ображає? Дала, а тепер забирає?», - каже вчителька.

Тепер Наталія Дем'яненко подаватиме касацію і нові позови на тих, кого вважає винними. Виселятися її родина не збирається, доки має хоч примарну надію, щоби залишити житло собі. І з острахом чекає Нового року.

Свято, яке мали відзначати в родинному колі на кухні, цілком може минути на коробках у комуналці.

Джерело: ТСН