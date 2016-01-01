В Україні немає програм із переселення мешканців «хрущівок», і це проблема власників такого житла – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ціни на «соціальне житло», зведене 50–60 років тому, падають

Нині в Україні немає ніяких програм щодо переселення мешканців «хрущівок». «Точилися розмови щодо такої програми в Києві, але все залишилось на рівні розмов. Реально нічого в цьому плані зараз не робиться»,– коментує проблему експерт із нерухомості, заступник голови Національної ради Ріелторської палати України Олександр Бондаренко.

Експерт не втрачає оптимізму і припускає, що питання колись буде вирішено – коли економічна ситуація покращиться.

«Поки що все це зупиняється через те, що з мешканцями «хрущовок», які потенційно підлягають знесенню, досить складно вирішити питання щодо альтернативного житла. Проблема полягає у радянському підході – прописувати у квартиру величезну кількість людей. У підсумку кожен з них претендує на отримання окремого житла. Це робить вирішення проблеми завідомо неможливим», – зазначає Олександр Бондаренко,

Дотична проблема із «соціальним житлом» виникала також у Росії та інших європейських державах. Там знайшли своє рішення проблеми. «Якщо говорити про Росію та про європейські держави, де виникали аналогічні проблеми, питання вирішувалось таким чином: коефіцієнт приблизно 1 до 1,5 за площею і жодного стосунку до кількості людей, які там зареєстровані. Грубо кажучи, за «хрущівку» в 44 метри ви взамін отримаєте квартиру в 66 «квадрати»», – повідомив експерт.

Нагадаємо, «хрущівки» зводились у шістдесятих роках минулого сторіччя. Ці будівлі були безкоштовним соціальним житлом, таким собі тимчасовим варіантом. Однак омріяного переселення з «хрущівок» так і не відбулося. Тим часом через продовження терміну експлуатації будівель, які не були розраховані на тривале використання, вони поступово руйнуються, а ціни на таке житло у столиці тепер б’ють рекорди з падіння.

Детальніше читайте тут: «Олександр Бондаренко: У доларах ціни за квартири за рік впали приблизно на 10%. Найбільші проблеми у власників «хрущівок»