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    Думки вголос

    Еміграція з України. Я не здамся і не поїду

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 18:45
    • Розсилка

    Пости про еміграцію з України дуже розумні, дуже точні, дуже критичні, і найболючіше - вони правдиві.

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    И фотография американского паспорта в руках уезжающего, собрала больше в разы репостов, чем умные посты этого блогера. Я и сам уже год не могу собраться написать о своей трехдневной поездке в Канаду - я был там в Украине, которую мы должны построить, там столько всего хорошего, чтобы начать жить прямо сейчас...

    Но... Моисей водил по пустыне 40 лет не только для того, чтобы подросли свободные люди, но и чтобы свободные люди научились ценить и уважать друг друга. Чтобы научились объединяться, и создавать в пустыне сады и города. Чтобы научились не только свободно говорить и мыслить, но и свободно творить и работать, и уважать труд и свободу других.

    В Украине есть всего три партии: 

    Я не осуждаю ни в коей мере тех, кто уезжает, потому что патриотизм не имеет границ, Родина у всех нормальных людей одна. Я осуждаю только тех, кто предает свою страну.

    И я уверен, что все скандалы, война, революция даны нам именно для того, чтобы все те, кто в партии тех, кто не уедет, узнали и проверили друг друга.

    И на этой дороге отшелушивается ложь, ненависть, оскорбления, неискренность в попутчиках.

    А проверка может быть только такой - отдавать гораздо больше, чем берешь.

    Быть безжалостней к себе больше, чем к врагам.

    Уметь находить зерно там, где все вытоптано, и взращивать его так, чтобы оно выросло.

    Строить отношения в деле, которые прочнее эмоций.

    Не врать и отвечать на поставленные вопросы.

    В Украине будущего, которую мы обязательно построим, быть первым, значит идти первым, делать первым и говорить первым.

    И тогда систему заменит только другая система.

    В наше время любые слова звучат наивно, потому что все слова давно произнесены, и отсеять слова от болтовни может только дело - каждодневное дело, которое надо делать день за днем и год за годом. Дело не делается без ошибок, без сомнений, без глупостей. Потому и нужна дистанция и нужен срок. Чтобы исправлять, если ошибся, и делать точнее, правильнее.

    Искренней является только одна клятва: я не сдамся и я не уеду.

    И самое трудное - научиться этой клятвой жить каждый день.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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