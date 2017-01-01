В автомобілі киянина правоохоронці знайшли зброю та набої
- Сьогодні, 12:39
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Зловмисник перевозив у своєму автомобілі автомат, пістолет із глушником, патрони, гранату та ножі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження
Під час відпрацювання території працівники кримінальної поліції Дніпровського управління в автомобілі підозрілого чоловіка виявили небезпечну знахідку.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Під час огляду транспортного засобу правоохоронці знайшли пістолет із глушником, три магазини до нього, автомат, понад 70 патронів, гранату РГД-5 та два ножі.
Власник автомобіля пояснив, що вилучена зброя належить йому.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховимиречовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Вилучені речові докази відправлено на експертне дослідження.