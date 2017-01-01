  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    В автомобілі киянина правоохоронці знайшли зброю та набої

    • Сьогодні, 12:39
    • Розсилка

    Зловмисник перевозив у своєму автомобілі автомат, пістолет із глушником, патрони, гранату та ножі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження

    Під час відпрацювання території працівники кримінальної поліції Дніпровського управління в автомобілі підозрілого чоловіка виявили небезпечну знахідку.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Під час огляду транспортного засобу правоохоронці знайшли пістолет із глушником, три магазини до нього, автомат, понад 70 патронів, гранату РГД-5 та два ножі.

    Власник автомобіля пояснив, що вилучена зброя належить йому.

    Слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховимиречовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Вилучені речові докази відправлено на експертне дослідження.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    В автомобілі киянина правоохоронці знайшли зброю та набої
    В автомобілі киянина правоохоронці знайшли зброю та набої
    В автомобілі киянина правоохоронці знайшли зброю та набої
    В автомобілі киянина правоохоронці знайшли зброю та набої
    В автомобілі киянина правоохоронці знайшли зброю та набої
    В автомобілі киянина правоохоронці знайшли зброю та набої
    В автомобілі киянина правоохоронці знайшли зброю та набої
    В автомобілі киянина правоохоронці знайшли зброю та набої

    Читайте також
    кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ