В автомобілі киянина правоохоронці знайшли зброю та набої

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Зловмисник перевозив у своєму автомобілі автомат, пістолет із глушником, патрони, гранату та ножі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження

Під час відпрацювання території працівники кримінальної поліції Дніпровського управління в автомобілі підозрілого чоловіка виявили небезпечну знахідку.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці знайшли пістолет із глушником, три магазини до нього, автомат, понад 70 патронів, гранату РГД-5 та два ножі.

Власник автомобіля пояснив, що вилучена зброя належить йому.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховимиречовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Вилучені речові докази відправлено на експертне дослідження.