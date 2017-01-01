За гвалтування малолітньої доньки у Києві засудили злодія до 14 років тюрми
- Сьогодні, 09:35
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Розсилка
Колегія суддів Оболонського райсуду столиці підтримала принципову позицію Київської місцевої прокуратури №5 та оголосила обвинувальний вирок 49-річному чоловіку, котрий майже рік вчиняв насильницькі дії щодо власної 10-річної доньки.
Як повідомлялось, до правоохоронних органів звернулася мати дитини із заявою, що її чоловік вчиняє проти її малолітньої доньки протиправні дії.
На підтвердження своїх слів, жінка надала фотографії та відео з мобільного телефону чоловіка, на яких зафіксовано розпусні дії, які він вчиняв щодо дитини.
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Незважаючи на те, що у судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав, державним обвинувачем беззаперечно доведено його вину в інкримінованих злочинах та орієнтовано суд на призначення йому реальної міри покарання.
Вироком суду чоловіка визнано виним за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України та за сукупністю злочинів призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою до вступу вироку в законну силу.