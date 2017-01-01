За гвалтування малолітньої доньки у Києві засудили злодія до 14 років тюрми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колегія суддів Оболонського райсуду столиці підтримала принципову позицію Київської місцевої прокуратури №5 та оголосила обвинувальний вирок 49-річному чоловіку, котрий майже рік вчиняв насильницькі дії щодо власної 10-річної доньки.

Як повідомлялось, до правоохоронних органів звернулася мати дитини із заявою, що її чоловік вчиняє проти її малолітньої доньки протиправні дії.

Незважаючи на те, що у судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав, державним обвинувачем беззаперечно доведено його вину в інкримінованих злочинах та орієнтовано суд на призначення йому реальної міри покарання.

Вироком суду чоловіка визнано виним за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України та за сукупністю злочинів призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою до вступу вироку в законну силу.