У Бортничах з'явився справжній «міцний горішок»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік сам затримав негідників, які викрали його машину.

Як вже відомо, двоє злодіїв виламали вхідні двері до квартири постраждалого, забрали дитячий велосипед, деякі речі та ключі від автомобіля «Рено Трафік».

Згодом власник машини випадково побачив свій транспорт у місті, а поряд із ним і викрадачів. Тож витяг пістолета та влаштував крадіям справжній допит!

Після цього передав злочинців до рук полісменів.

Джерело: НТН