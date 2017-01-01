Бойовики приховують від російських кураторів злочини проти цивільних, — розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики продовжують чинити злочини проти мирного населення окупованих територій

На окупованій бойовиками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» території Донбасу російське командування виявило, що ватажки терористів приховують факти порушень дисципліни та злочинів проти цивільного населення, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України у Facebook.

«З метою уникнення негативної статистики, командири «вирішують питання» з т.зв. місцевими правоохоронними органами у разі затримання військовослужбовців за правопорушення, скоєні у відношенні до цивільного населення та в нетверезому стані», - йдеться в повідомленні ГУР.

Як повідомлялось, серед російських бойовиків на Донбасі погіршується дисципліна - вони пиячать, вживають наркотики, крадуть зброю з військових частин і дезертують. Найбільшу кількість порушень, пов’язаних з вживанням алкоголю та наркотиків, виявлено в Горлівці, Новоазовську, Брянці та Кадіївці.