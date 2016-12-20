Дніпровські лікарі розказали про жахливі травми українськіх бійців, отримані на Донбасі

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У одного з бійців поранення несумісні з життям, лікарі намагаються його врятувати

Один боєць отримав мінно-вибухову травму, іншого поранив снайпер, - повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні Сергій Риженко у мережі Facebook.

Ввечері 31 січня був доправлений до лікарні поранений снайпером на Світлодарській дузі 21-річний Ігор.

«Пробита легеня, діафрагма, розбитий спинномозковий канал, паралізована нижня частина тіла. Втратив більше трьох літрів крові. Жахливі поранення, несумісні з життям, намагаються вилікувати реаніматологи та хірурги», - зазначає він.

У іншого пораненого у промзоні Авдіївки – Андрія, мінно-вибухової перелом стегна, відірвані пальці.

«Двічі не вмирають. Написано на медальйоні Андрія, який напевно врятував йому життя», - зазначив лікар.

Нагадаємо, що, за даними радниці голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяни Губи, до Дніпра одним гелікоптером було доправлено двох поранених і трьох травмованих, другим - трьох поранених і чотирьох травмованих.