Двоє українських бійців отримали поранення на Донбасі

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За добу загиблих серед бійців ЗСУ немає

За минулу добу внаслідок бойових дій у зоні АТО жоден український військовий не загинув, проте двоє зазнали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Двоє наших бійців зазнало поранень», — сказав Мотузяник.

Як повідомляв «Главком», бойовики на Луганщині поранили одного українського військового.

Крім того, протягом минулої доби і після півночі уздовж лінії розмежування на Луганщині бойовики 22 рази порушували режим тиші», застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Як повідомлялося, за інформацією прес-центру штабу АТО, за минулу добу бойовики 51 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення АТО. Унаслідок обстрілу 2 військовослужбовців отримали поранення.