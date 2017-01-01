Двоє українських бійців отримали поранення на Донбасі
- Сьогодні, 13:36
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За добу загиблих серед бійців ЗСУ немає
За минулу добу внаслідок бойових дій у зоні АТО жоден український військовий не загинув, проте двоє зазнали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Двоє наших бійців зазнало поранень», — сказав Мотузяник.
Як повідомляв «Главком», бойовики на Луганщині поранили одного українського військового.
Крім того, протягом минулої доби і після півночі уздовж лінії розмежування на Луганщині бойовики 22 рази порушували режим тиші», застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю.
Як повідомлялося, за інформацією прес-центру штабу АТО, за минулу добу бойовики 51 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення АТО. Унаслідок обстрілу 2 військовослужбовців отримали поранення.