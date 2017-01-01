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    За минулу добу поранення отримали троє українських військових

    • Сьогодні, 07:20
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    Бійці АТО
    Бійці АТО

    Вчора бойовики відкривали вогонь 60 разів

    За минулу добу на Маріупольському напрямку по селі Лебединському окупанти гатили зі 122-міліметрової артилерії, танку та 82-міліметрових мінометів. З мінометів також було обстріляно Широкине, Водяне, Талаківку, Гнутове, Лебединське, Опитне та Павлополля. Загалом зафіксовано 60 обстрілів. Троє наших військових поранено.

    Про це сьогодні заявили у прес-центрі штабу АТО.

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    «Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку та Широкине бойовики обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

    На Донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії окупанти обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Зайцеве та Луганське, а з мінометів різних калібрів обстріляли Авдіївку та Троїцьке

    На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів обстріляно Новозванівку. З мінометів та гранатометів – Троїцьке, Новозванівку, Кримське та Новоолександрівку.

    «По Кримському вогонь вела БМП противника, а Новотроїцьке та Гнутове обстрілював снайпер», - додають у штабі АТО.

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