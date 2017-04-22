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    Гройсман перевірить витрату державних коштів на проведення «Євробачення»

    • Сьогодні, 21:14
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    &laquo;Євробачення-2017&raquo;
    «Євробачення-2017»

    Після завершення конкурсу контролюючі органи проведуть перевірку держзакупівель на проведення «Євробачення»

    Прем'єр Володимир Гройсман має намір перевірити, чи були незаконні розтрати держкоштів, виділених на проведення в Україні Євробачення. 

    «Я буду наполягати, і колеги це знають, я говорив про це ще на першому засіданні нашого організаційного комітету, ми витрачаємо гроші, робимо це раціонально, максимально ефективно, але, як тільки буде завершено Євробачення, я особисто звернуся до всіх контролюючих органів, провести перевірку закупівель і всього іншого. Якщо все ефективно – я потисну руку і подякую, а якщо ні, то кожний, хто поставив свій підпис, буде нести за це відповідальність», - заявив прем'єр-міністр.

    Раніше повідомлялося, що Національна суспільна телерадіокомпанія України замовила трьох відомих українських співачок на фінальну частину «Євробачення» на 1,58 млн. грн.

    Найдорожче коштуватиме виступ Джамали – 986 тис грн. отримає ФОП Джамаладінова Сусана Амінівна, яка перемогла у «Євробаченні» в 2016 році.

    ФОП Лижичко Руслана Степанівна отримає 394 тис грн. за виступ Руслани, яка вигравала «Євробачення» у 2004 році.

    Також у фіналі виступатиме гурт «Onuka» з Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ). Видатки на них у сумі становлять 213 тис грн.

    Оркестр і солістка «Онуки» ФОП Жижченко Наталія Олександрівна отримають по 45 тис грн.ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 9 травня уклало договір з ФОП Нещадим Теодор Вікторович на виготовлення відеоролика для фіналу пісенного конкурсу «Євробачення 2017» загальною вартістю 891,3 тис. грн.

    Нагадаємо, 9 травня у Києві відбувся перший півфінал «Євробачення-2017»Другий півфінал відбувся 11 травня, а завершиться конкурс у суботу, 13 травня.

    Джерело: 112 Україна

    Володимир Гройсман Євробачення гроші
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