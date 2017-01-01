«Панамагейт»: Суд заарештував засновників компанії Mossack Fonseca

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Раніше Рамон Фонсека і Юрген Моссака були затримані в Панамі

Суд Панами 11 лютого заарештував засновників компанії Mossack Fonseca, яка реєструвала скандально відомі офшори. Рамону Фонсеці і Юргену Моссаці пред'явили звинувачення у відмиванні грошей.

Про це повідомило агентство Reuters, з посиланням на прокуратуру.

У прокуратурі Панами повідомили журналістам, що зібрані дані дозволяють припустити, що Mossack Fonseca «може бути визнана кримінальної організацією, створеною для приховування тіньових капіталів і коштів». Розслідуванням її діяльності протягом року займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.

Також, Mossack Fonseca пов'язана зі скандальним витоком її документів, які могли свідчити про причетність ряду відомих у світі компаній і осіб до використання офшорних схем. Розслідування скандального «Панамагейта», як відомо, прокуратурою Панами було призупинено.

Про витік мільйонів конфіденційних документів компанії Mossack Fonseca стало відомо в квітні минулого року. У документах згадують 72 колишніх та теперішніх глав держав, а також високопосадовців, бізнесменів та діячів культури.

Зокрема, у документах фігурував прем'єр-міністр Ісландії, який невдовзі після скандалу пішов у відставку, родичі колишнього прем'єр-міністра Британії Девіда Кемерона. Також там є дані про віолончеліста Сергія Ролдугіна, якого називають другом президента Росії Володимира Путіна.

За словами засновників компанії, преса отримала документи після того, як фірму атакували хакери. Засновник Mossack Fonseca заявив, що компанія не причетна до протизаконної діяльності, і назвав публікацію матеріалів «злочином».

Проте генпрокуратура Панами незабаром заявила про готовність почати розслідування випадків незаконного створення офшорних компаній, які згадують у «панамських документах».