Онищенко заявив, що німецький суд визнав його невинним

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Олександр Онищенко

Також нардеп продовжує наполягати, що його справа політично вмотивована

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко прокоментував інформацію стосовно відмови Німеччини у екстрадиції політика в Україну. Онищенко вважає, що німецький суд вказав Україні, що його справа «носить виключно політичний характер». Відповідну заяву народний депутат оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Німецька сторона прийняла рішення виходячи виключно з букви закону. Більше того, в Україні справа досі так і не передана до суду, тому що їм передавати абсолютно нічого. Якщо Англія послалася на юридичну проволочку, відмовивши у видачі, то в Німеччині вже виграний суд за підсумками якого я визнаний невинним. По суті, німецький суд вказав Україні, що вся ця справа носить виключно політичний характер», - написав Онищенко.

В грудні 2016 року «Главком» повідомляв, що нардеп-утікач Олександр Онищенко перебуває у Німеччині попри ордер на арешт, виданий ще наприкінці серпня.

Згодом в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ГПУ подала запит до Німеччини про екстрадицію Онищенко, однак німецький суд відмовив у задоволенні клопотання.

Натомість прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган вчора повідомила, що ГПУ не подавала запит до Німеччини про екстрадицію народного депутата Олександра Онищенка, оскільки ця справа перебуває у підслідності НАБУ.