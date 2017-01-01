Апеляційний суд відпустив суддю-хабарника

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Фото: Уніан Любомир Головатюк

Ухвалу Печерського суду про взяття під варту Головатюка скасовано

Апеляційний суд міста Києва відпустив підозрюваного в отриманні хабара суддю Любомира Головатюка, скасувавши ухвалу Печерського суду щодо взяття судді під варту.

Про це повідомив адвокат Роман Маселко на своїй сторінці у Facebook.

«Ну що ж, дива не сталось і Апеляційний суд м.Києва чітко виконав вказівку Вищої ради правосуддя та скасував Ухвалу Печерського суду про взяття під варту судді Головатюка. Очевидно, що підставою стала відсутність згоди на це Вищої ради правосуддя». – написав Маселко.

Як повідомляв «Главком», 12 січня правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва під час отримання хабара в розмірі 10 тис. доларів. Прокуратура заявила, що суддя шахрайським способом намагався отримати від представника комерційної структури 16 тис. доларів.

14 січня Печерський районний суд Києва заарештував суддю Господарського суду Києва Любомира Головатюка, підозрюваного в отриманні хабара в розмірі 10 тис. доларів, і встановив заставу в розмірі 293 тис. гривень.