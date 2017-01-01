Ситник: у Верховну Раду внесено законопроект про антикорупційний суд

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Артем Ситник

Наразі, за словами голови НАБУ, узгоджується питання призначення антикорупційний суддів

У Верховну Раду України вже внесено законопроект про антикорупційний суд України. Про це в п'ятницю повідомив голова Національного антикорупційного бюро України.

«Уже є перший законопроект у Раді. Зараз це питання вже не підлягає дискусії. Дискутується питання призначення цих суддів», - заявив Артем Ситник. Також він додав, що для роботи антикорупційного суду досить буде внесення змін до закону про судоустрій.

Як відомо, раніше очільник НАБУ заявляв, що антикорупційний суд можна сформувати до кінця цього року.

Як повідомляв «Главком», Ситник також розказав про зрив приватизації Одеського припортового заводу, який пов'язаний з розслідуваннями корупційних схем на підприємстві та розповів, як НАБУ розслідувало «квартирну справу Лещенка».