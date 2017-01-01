Судді 46 разів підтвердили правомірність дій НБУ по відношенню до неплатоспроможних банків

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61 справа по відношенню до неплатоспроможних банків перебуває на розгляді у судах різних інстанцій

Суди підтверджують правомірність дій НБУ під час виведення банків з ринку. Це випливає із результатів розгляду судових справ за позовами до НБУ клієнтів 20 банків.

Зокрема, НБУ протягом 2014-2017 років виграв 46 справ, у яких позивачі вимагали визнати протиправною бездіяльність регулятора по відношенню до банків, визнаних неплатоспроможними чи ліквідованих. Ще 61 подібна справа перебуває на розгляді у судах різних інстанцій.

Серед банківських установ, клієнти яких найчастіше позивалися до Національного банку, сумніваючись у правомірності дій НБУ, такі установи як ПАТ «КБ «Хрещатик» і АТ «Дельта Банк» (по 7 позовів), ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (15 позовів).

При цьому позови клієнтів АТ «Дельта Банк» та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» є лідерами й за кількістю вирішених на користь Національного банку. Суди різних інстанцій прийняли по сім рішень стосовно кожного з цих банків, якими підтвердили правомірність дій НБУ у процесі здійснення банківського нагляду. Рішення вже набрали законної сили.

Також Національний банк виграв низку справ за позовами клієнтів банків ПАТ «КБ «Надра» (6 рішень на користь НБУ), ПАТ «ВіЕйБі Банк» (5 рішень на користь НБУ) та ПАТ «Міський комерційний банк» (2 рішення на користь НБУ).