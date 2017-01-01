Адвокат родичів загиблих на літаку ІЛ-76 подав позов в ГПУ проти Муженка

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Захисник вимагає Муженка і Назарова притягнути до кримінальної відповідальності за перевищення службових повноважень

Адвокат потерпілих рідних загиблих десантників та членів екіпажу на борту літака ІЛ-76 Віталій Погосян подає позов до Генеральної прокуратури проти головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка.

Адвокат вважає, що при слуханні справи у суді відносно заступника Муженка генерала Назарова він виявив ще одне порушення закону.

Тепер захисник вимагає як Муженка, так Назарова притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 426 частиною 1 — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Погосян у позивній заяві на ім'я генерального прокурора Юрія Луценка наводить цитату із допиту Віктора Муженка в суді як свідка у справі про службову недбалість його підлеглого Віктора Назарова, де командувач армії каже, що якихось документів і наказів про перебування в 2014 році в зоні АТО, чи призначення керівників АТО не було врегульовано жодними документами: «сам статус керівника Антитерористичної операції навіть на сьогоднішній день не врегульований відповідними нормативними документами».

Погосян вважає, що всі накази, що були віддані Муженком та Назаровим, котрий на момент 2014 року був заступником командувача АТО, керівником штабу АТО — були злочинні і містили в собі перевищення влади військовою особою.

Нагадаємо, суд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що генералу Назарову наприкінці березня суд винесе вирок у справі збитого Іл-76.

Також відомо, що генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий літак.

У Павлограді на Дніпропетровщині понад півроку тривав суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл-76 українських військових. На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебувало 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та дев'ять членів екіпажу. Усі загинули.

У березні цього року на судовому засіданні генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий Іл-76.

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