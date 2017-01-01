Адвокат Сущенка оскаржив продовження арешту

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Адвокат Марк Фейгін

Фейгін подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду

Адвокат незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін оскаржив рішення Лефортовського райсуду про продовження арешту його підзахисного до 30 червня.

Про це адвокат написав у Twitter.

«Подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка в Мосміськсуд», - зазначив Фейгін.

Подал жалобу на решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей Романа Сущенко в Мосгорсуд — Mark Feygin (@mark___feygin) 26 апреля 2017 г.

Нагадаємо, у середу, 26 квітня, Лефортовський районний суд продовжив термін перебування Сущенка під вартою до 30 червня.

Як повідомляв «Главком», Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив його арешт до 30 квітня.

Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

8 лютого, в день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.

Фейгін заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.