  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Адвокат Сущенка оскаржив продовження арешту

    • Сьогодні, 17:08
    • Розсилка
    Адвокат Марк Фейгін
    Адвокат Марк Фейгін

    Фейгін подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду

    Адвокат незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін оскаржив рішення Лефортовського райсуду про продовження арешту його підзахисного до 30 червня.

    Про це адвокат написав у Twitter.

    «Подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка в Мосміськсуд», - зазначив Фейгін.

    Нагадаємо, у середу, 26 квітня, Лефортовський районний суд продовжив термін перебування Сущенка під вартою до 30 червня.

    Як повідомляв «Главком», Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив його арешт до 30 квітня.

    Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

    8 лютого, в день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.

     Фейгін заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.

    Читайте також
    Марк Фейгін Роман Сущенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ