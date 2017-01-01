  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Фейгін: шанси на обмін журналіста Сущенка зросли

    • Сьогодні, 23:16
    • Розсилка
    Марк Фейгін
    Марк Фейгін

    Адвокат українського журналіста повідомляє про переговори з приводу обміну Романа Сущенка

    Адвокат незаконно арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка вважає, що його підзахисного «точно обміняють».

    Читайте також

    «Я не можу зняти трубку і запитати: «Навіщо ви це зробили?» Тобто це деяка реконструкція. Але минуло вже п'ять місяців, скоро буде шість. І мої висновки підтвердилися.По-перше, Сущенка точно обміняють. Це відбудеться. По-друге, для цього є передумови – вже йдуть переговори, які проходять без моєї прямої участі», - заявив Марк Фейгін, повідомляє «Укрінформ».

    Також російський адвокат зазначив, що після виборів американського президента ситуація в РФ змінилася.

    «Ясно, що Росія втрачає глобальні козирі, можна сказати, контакти з американською адміністрацією. І тепер шанси того, що ці переговори закінчаться поверненням Сущенка додому, зросли», - вважає Фейгін.

    Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня минулого року. 25 січня суд у РФ продовжив арешт Сущенка до 30 квітня.

    Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

    8 лютого, у день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.

    Читайте також
    Марк Фейгін ЗМІ обмін полоненими Роман Сущенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ