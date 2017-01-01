Фейгін: шанси на обмін журналіста Сущенка зросли

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Марк Фейгін

Адвокат українського журналіста повідомляє про переговори з приводу обміну Романа Сущенка

Адвокат незаконно арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка вважає, що його підзахисного «точно обміняють».

«Я не можу зняти трубку і запитати: «Навіщо ви це зробили?» Тобто це деяка реконструкція. Але минуло вже п'ять місяців, скоро буде шість. І мої висновки підтвердилися.По-перше, Сущенка точно обміняють. Це відбудеться. По-друге, для цього є передумови – вже йдуть переговори, які проходять без моєї прямої участі», - заявив Марк Фейгін, повідомляє «Укрінформ».

Також російський адвокат зазначив, що після виборів американського президента ситуація в РФ змінилася.

«Ясно, що Росія втрачає глобальні козирі, можна сказати, контакти з американською адміністрацією. І тепер шанси того, що ці переговори закінчаться поверненням Сущенка додому, зросли», - вважає Фейгін.

Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня минулого року. 25 січня суд у РФ продовжив арешт Сущенка до 30 квітня.

Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

8 лютого, у день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.