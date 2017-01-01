Адвокат Януковича відмовився прийняти уточнену підозру у держзраді

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Віктор Янукович

Генпрокуратура змушена відправити повідомлення поштою за адресою здійснення адвокатської діяльності захисників Януковича

Адвокат екс-президента-втікача Віктора Януковича відмовився прийняти уточнену підозру у державній зраді. Про це під час брифінгу заявив прокурор ГПУ Максим Крим.

«Прибувши до приміщення ГПУ, (адвокат. – Ред.) письмово підтвердив факт небажання отримувати зазначене повідомлення. Разом з тим одночасно дане повідомлення було відіслано поштою за адресою здійснення ними адвокатської діяльності. Тому ГПУ вжито заходів щодо вручення такого повідомлення», – зазначив прокурор, якого цитує «112 Україна».

«Факт відмови з будь-яких причин жодним чином не впливає на подальше здійснення досудового розслідування», – зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше ГПУ викликала Януковича 27 і 30 січня для допиту та ознайомлення його з матеріалами справи про держзраду. Однак стало відомо, що на допит з'явиться захисник Януковича. Йому планували вручити уточнену підозру у держзраді.

Колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти Януковича.

У четвер, 26 січня, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ допитала останнього свідка у справі про держзраду Януковича.

30 січня ГПУ завершує спеціальне досудове розслідування і відкриває матеріали стороні захисту.