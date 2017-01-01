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    Адвокат Януковича відмовився прийняти уточнену підозру у держзраді

    • Сьогодні, 17:13
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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Генпрокуратура змушена відправити повідомлення поштою за адресою здійснення адвокатської діяльності захисників Януковича

    Адвокат екс-президента-втікача Віктора Януковича відмовився прийняти уточнену підозру у державній зраді. Про це під час брифінгу заявив прокурор ГПУ Максим Крим.

    «Прибувши до приміщення ГПУ, (адвокат. – Ред.) письмово підтвердив факт небажання отримувати зазначене повідомлення. Разом з тим одночасно дане повідомлення було відіслано поштою за адресою здійснення ними адвокатської діяльності. Тому ГПУ вжито заходів щодо вручення такого повідомлення», – зазначив прокурор, якого цитує «112 Україна».

    «Факт відмови з будь-яких причин жодним чином не впливає на подальше здійснення досудового розслідування», – зазначили в прокуратурі.

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    Нагадаємо, раніше ГПУ викликала Януковича 27 і 30 січня для допиту та ознайомлення його з матеріалами справи про держзраду. Однак стало відомо, що на допит з'явиться захисник Януковича. Йому планували вручити уточнену підозру у держзраді.

    Колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти Януковича.

    У четвер, 26 січня, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ допитала останнього свідка у справі про держзраду Януковича.

    30 січня ГПУ завершує спеціальне досудове розслідування і відкриває матеріали стороні захисту.

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