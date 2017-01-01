Адвокати Єфремова не з’явилися в суд

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Олександр Єфремов у суді

Суд ухвалив рішення залучити безкоштовного адвоката до справи Єфремова

Старобільський районний суд Луганської області ухвалив залучити безкоштовного адвоката до справи колишнього глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова через неявку його захисників. У суді оголошено перерву до 13:00, передає «РБК-Україна».

«Колегія суддів, розглянувши матеріали справи під час підготовчого засідання... ухвалила: доручити керівнику центру безоплатної правової допомоги забезпечити участь фахівця, залучити захисника з центру вторинної безоплатної правової допомоги, а саме в участі в підготовчому засіданні», – озвучив рішення суддя.

Також у підготовчому засіданні оголошено перерву до 13:00 для можливості залучення фахівця за рішенням колегії суддів.

«Неучасть моїх захисників є грубим порушенням мого права на захист. А пропозиція прокурора залучити безкоштовного адвоката – хай не напружується. Я все одно напишу відмову», – заявив Єфремов.

Водночас, за інформацією секретаря судового засідання, адвокат Євген Солодко вийшов на зв'язок через електронну пошту з проханням перенести засідання на іншу дату. Сам Єфремов заявив, що його захисники зайняті в розгляді апеляційної скарги на його арешт в Апеляційному суді Києва, призначеному на цей самий день.

Нагадаємо, в Апеляційному суді Києва призначено засідання за участю Єфремова на вівторок, 17 січня 2017 року.

Як повідомлялося, Старобільський райсуд Луганської області розпочав розгляд справи Єфремова по суті.

Раніше, в п'ятницю, адвокат Єфремова Олександр Мельников заявив, що Старобільський суд мав провести підготовче засідання 13 січня, але переніс його на початок наступного тижня.

Єфремова конвоювали до міста Старобільськ Луганської області.

Генпрокуратура завершила досудове розслідування відносно Олександра Єфремова, якого звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (організація та сприяння терористичній організації), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і державний суверенітет України), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державної будівлі) Кримінального кодексу України. 4 січня обвинувальний акт відправили до суду.

Нагадаємо, Олександра Єфремова було затримано 30 липня 2016 року. ГПУ оголосила йому підозру за трьома статтями, в т.ч. у скоєнні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприянні створенню терористичної організації «ЛНР». 7 серпня у цій справі було затримано колишнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Медяника.