У ГПУ підтвердили: Єфремова відправили до СІЗО Старобільська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Єфремов

Справу екс-регіонала розглядатиме Старобільський райсуд

У Генеральній прокуратурі підтвердили, що колишнього голову фракції Партії регіонів у Верховній Раді сьомого скликання Олександра Єфремова конвоювали до міста Старобільськ Луганської області.

Про це повідомила Dt.ua прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Вона уточнила, що Єфремова перевели до СІЗО Старобільська. Наступне засідання у справі екс-регіонала розпочнеться о 10:00 16 січня.

Старобільський районний суд розглядатиме справу по суті.

Раніше в п'ятницю адвокат Єфремова Олександр Мельников заявив, що Старобільський суд повинен був провести підготовче засідання 13 січня, але переніс його на початок наступного тижня.

Як повідомлялося, Генпрокуратура завершила досудове розслідування відносно Олександра Єфремова, якого у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст. 258-3 (організація та сприяння терористичній організації), ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і державний суверенітет України), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державної будівлі) Кримінального кодексу України. 4 січня обвинувальний акт направили до суду.

Нагадаємо, Олександр Єфремов був затриманий 30 липня 2016 року. ГПУ оголосила підозру Єфремову за трьома статтями, в т.ч. у вчиненні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприяння створенню терористичної організації «ЛНР». 7 серпня по цій справі був затриманий колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Медяник.