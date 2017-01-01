Єфремова конвоювали з Києва до Луганської області – адвокат

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Олександр Єфремов у суді

Підготовче засідання Старобільського райсуду може відбутися 16 або 17 січня

Старобільський районний суд Луганської області в п'ятницю, 13 січня, мав провести підготовче засідання у справі екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, але переніс його на початок наступного тижня.

Як повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» адвокат Олександр Мельников, офіційно стороні захисту не було повідомлено про проведення судового засідання.

Він також зазначив, що, за наявною у адвокатів інформацією, Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві до Луганської області.

У свою чергу, інший адвокат Єфремова, Андрій Смирнов, повідомив агентству, що підготовче засідання Старобільського райсуду тепер може відбутися 16 або 17 січня.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Ради і керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що розгляд у суді справи Єфремова відбудеться на початку 2017 року.

Раніше на засіданні суду Єфремов переконував, що він не винен у злочинах, які йому інкримінує Генпрокуратура.

12 грудня Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Єфремова. Екс-регіоналу висунуто п'ять підозр.