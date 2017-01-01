Адвокати назвали блефом інформацію про арешт грошей Іванющенка латвійським судом

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Юрій Іванющенко

Адвокати заявляють, що Іванющенко не має жодного стосунку до судового процесу в Латвії

Інформація про арешт грошей бізнесмена Юрія Іванющенка та відповідне рішення суду – неправда і блеф. Про це заявляють адвокати самого Іванющенка Юрій Колесников і Євген Глазков.

«Сьогодні ми з подивом прочитали інформацію заступника генпрокурора про арешт нібито грошей Іванющенка. З усією впевненістю можу сказати, що Юрій Іванющенко жодного відношення до зазначеного процесу не має. Відповідно, і до грошей, які нібито були заарештовані латвійським судом. Мені здається, ця інформація – банальний блеф, спроба приховати той факт, що пред'явити Юрію Іванющенку нічого», – заявив адвокат Євген Глазков.

Політичне переслідування вбачає у цьому й колега Євгена Глазкова, адвокат Юрій Колесников: «Цей інформаційний тиск на Юрія Іванющенка триває вже не один рік. Коли у наших опонентів закінчуються аргументи, вони починають розбурхувати інформпростір помилковими повідомленнями. Нещодавно навіть Європейський союз був змушений визнати, що Іванющенко чистий перед законом, знявши з нього всі персональні санкції».

Також Колесников і Глазков стверджують, що не брали участі у жодних судових засіданнях у Латвії. «Ми надаємо Іванющенку юридичні послуги вже багато років, тому ми в курсі всіх судових розглядів, пов'язаних із нашим клієнтом. Дивно було чути про участь у процесі якихось адвокатів, адже ні я, ні мій колега Євген Глазков не брали участі в засіданні. Також дуже дивує фраза Єніна про нібито «куплені суди»: заявляємо, що тільки у справі про «кіотські гроші» понад 50 суддів прийняли рішення на користь Іванющенка», – зазначив Колесников.

Нагадаємо, кількома днями раніше Євросоюз повністю реабілітував бізнесмена Юрія Іванющенка, знявши з нього всі санкції, запроваджені в 2014 році проти представників оточення екс-президента-втікача Віктора Януковича. У 2017 санкції було продовжено для всіх, крім Юрія Іванющенка.

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Джерело: Українські новини