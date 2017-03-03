Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича і зняла їх з Іванющенка

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Юрій Іванющенко

Санкції щодо Януковича та 14 його соратників продовжені до 6 березня 2018 року

У п’ятницю, 3 березня, Рада ЄС продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та 14 його соратників при цьому зі списку був видалений екс-регіонал Юрій Іванющенко. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Санкції щодо Януковича та 14 його соратників продовжені до 6 березня 2018 року.

«3 березня 2017 року Рада продовжила до 6 березня 2018 року рішення про замороження рахунків 15 осіб, визнаних відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем», - йдеться у повідомленні.

Рішення було прийняте після щорічного перегляду обмежувальних заходів.

«Одна особа видалена зі списку», - додали у Раді ЄС. Мова йде про близького соратника Януковича Юрія Іванющенка.

Нагадаємо, 2 березня посли країн–членів при Раді ЄС затвердили рішення про продовження персональних санкцій, накладених на екс-президента України Віктора Януковича та інших колишніх посадовців його режиму.

При цьому посли ЄС вирішили виключити активи Юрія Іванющенка зі санкційного списку.

Далі за процедурою це рішення мав остаточно затвердити без обговорення Рада ЄС.

Як повідомлялося, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції проти колишніх українських високопосадовців у зв’язку з порушеними проти них кримінальних проваджень за підозрами в незаконному заволодінні державними активами. Нині у санкційному списку перебуває 16 осіб, включаючи Януковича.

Джерело: Європейська правда