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    ЄС виключив Іванющенка із санкційного списку - журналіст

    • Сьогодні, 21:00
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    Юрій Іванющенко
    Юрій Іванющенко

    У санкційному списку соратників Януковича опинилось не 15, а 14 осіб

    Посли ЄС вирішили виключити активи Юрія Іванющенка, екс-регіонала, соратника колишнього президента України Віктора Януковича, із санкційного списку. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

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    Так, за його словами, у санкційному списку соратників Януковича опинилось не 15, а 14 осіб.

    Нагадаємо, посли країн–членів при Раді ЄС затвердили рішення про продовження персональних санкцій, накладених на екс-президента України Віктора Януковича та інших колишніх посадовців його режиму. 

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