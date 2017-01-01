ЄС виключив Іванющенка із санкційного списку - журналіст
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Юрій Іванющенко
У санкційному списку соратників Януковича опинилось не 15, а 14 осіб
Посли ЄС вирішили виключити активи Юрія Іванющенка, екс-регіонала, соратника колишнього президента України Віктора Януковича, із санкційного списку. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
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Так, за його словами, у санкційному списку соратників Януковича опинилось не 15, а 14 осіб.
EU ambs have decided to prolong the asset freeze on #Yanukovych & 14 assoc for 1 year. Ivanyushchenko removed. #Ukraine #Crimea #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 марта 2017 г.
Нагадаємо, посли країн–членів при Раді ЄС затвердили рішення про продовження персональних санкцій, накладених на екс-президента України Віктора Януковича та інших колишніх посадовців його режиму.