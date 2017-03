ЄС виключив Іванющенка із санкційного списку - журналіст

У санкційному списку соратників Януковича опинилось не 15, а 14 осіб

Посли ЄС вирішили виключити активи Юрія Іванющенка, екс-регіонала, соратника колишнього президента України Віктора Януковича, із санкційного списку. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Так, за його словами, у санкційному списку соратників Януковича опинилось не 15, а 14 осіб.

EU ambs have decided to prolong the asset freeze on #Yanukovych & 14 assoc for 1 year. Ivanyushchenko removed. #Ukraine #Crimea #Russia