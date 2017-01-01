Аеропорт у Флориді, де сталася стрілянина, відновлює свою роботу

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Рейси комерційних пасажирських авіакомпаній будуть відновлені в суботу, проте час не уточнюється

Міжнародний аеропорт Форт-Лодердейл у Флориді, де напередодні сталася стрілянина, повідомив про відновлення роботи з півночі за місцевим часом.

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Мова поки йде лише про вантажні рейси, корпоративних та малих приватних літаках. Рейси комерційних пасажирських авіакомпаній, як обіцяє адміністрація аеропорту, будуть відновлені в суботу, проте час не уточнюється.

Унаслідок стрілянини в аеропорту Форт-Лодердейл у п'ятницю загинули п'ять осіб, зазначається, що нападник затриманий.

Представник адміністрації шерифа Чіп Ламарка повідомив на брифінгу, що зловмисник прилетів рейсом з Канади. В багажі у нього був пістолет. Отримавши багаж, він в туалеті дістав з нього пістолет, зарядив його і відкрив стрілянину в залі видачі багажу.

За відомостями поліції, підозрюваного звуть Естебан Сантьяго, йому 26 років, він служив в Іраку у складі американського військового контингенту.

Міжнародний аеропорт Форт-Лодердейл є важливим транспортним вузлом штату, сюди прибувають багато туристів, які вирушають на відпочинок у Флориду. У розташованому неподалік міжнародному аеропорту Майамі введено підвищені заходи безпеки.