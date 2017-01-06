Стрілянина у Флориді: нападник має проблеми із психікою

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Естебан Сантьяго

У листопаді минулого року підозрюваний стверджував, що він чує голоси в голові, деякі кажуть йому приєднатися до ІДІЛ

Підозрюваний у стрілянині у флоридському аеропорту Естебан Сантьяго є колишнім військовослужбовцем, звільненим з Нацгвардії.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, у квітні 2010 Сантьяго відправився служити в Ірак на 10 місяців. За словами прес-секретаря Національної Гвардії Аляски, потім він був у резерві, а в 2014 році вступив там у гвардію, але пізніше був звільнений через незадовільну службу. У підозрюваного є бойова нагорода.

У листопаді 2016 р. Сантьяго прийшов в офіс ФБР в Анкориджі, повідомило джерело в правоохоронних органах. Він стверджував, що його розум контролює розвідка США, що він чує голоси в голові, деякі кажуть йому приєднатися до ІДІЛ.

Після цього підозрюваний погодився пройти обстеження в психіатричній лікарні.

Нагадаємо, в аеропорту Форт-Лодердейл, що у Флориді, чоловік відкрив стрілянину, в результаті чого 5 осіб загинули та 13 дістали поранень.

Також повідомлялося, що влада США назвала ім’я людини, яка відкрила стрілянину в аеропорту Флориди.

Під час стрілянини в аеропорту Флориди постраждали ще 37 осіб.