Афера по-українськи: закарпатські підприємці вивели через офшори $ 7 мільйонів

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Посадові особи товариства аби отримати кредит у банку, надали документи із завищенням вартості майна

Викрили схему співробітники Управління захисту економіки в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі обласної поліції.

Правоохоронці розповідають, посадові особи товариства аби отримати кредит у банку, надали документи із завищенням вартості майна. Відповідно до документів його вартість становить 7 мільйонів доларів США, а фактично - один мільйон доларів США.

Під заставу цього обладнання отримали кошти. В подальшому звернулися ще до однієї фінансової установи і також отримали кредит.

Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі російських.

Оперативники Управління захисту економіки в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції України спільно з слідчими слідчого управління обласної поліції провели санкціоновані обшуки на території підприємства. Поліцейські вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через які вивели 7 мільйонів доларів США. Окрім того, вилучено виробниче обладнання.

Так, під час розслідування кримінального провадження, було відкритого за ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) Кримінального кодексу України.

В даний час розслідування кримінального провадження триває.