Агентство Fitch підтвердило рейтинг України
- Сьогодні, 09:16
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Короткостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті підтверджений на рівні «B»
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній і національній валютах на рівні «B-», прогноз стабільний. Про це говориться в повідомленні агентства.
Короткостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті підтверджений на рівні «B», а рейтинг стелі країни - на рівні «B-».
«Ми прогнозуємо, що зростання ВВП в 2017 році сповільниться до 2%, перш ніж прискориться в 2018 році до 3%», - зазначає Fitch.
Стабільний прогноз свідчить про те, що Fitch вважає збалансованими ризики підвищення і пониження рейтингу.
«Покращення експортних цін на сировинні товари і збільшення обсягів експорту продукції сільськогосподарського сектора повинні пом'якшити збільшення дефіциту торгового балансу», - прогнозує агентство.
Нагадаємо, Національний банк України прогнозує, що у 2018 році зростання ВВП України прискориться до 3,2%.
Джерело: Укрінформ