Агентство Fitch підтвердило рейтинг України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch

Короткостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті підтверджений на рівні «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній і національній валютах на рівні «B-», прогноз стабільний. Про це говориться в повідомленні агентства.

Короткостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті підтверджений на рівні «B», а рейтинг стелі країни - на рівні «B-».

«Ми прогнозуємо, що зростання ВВП в 2017 році сповільниться до 2%, перш ніж прискориться в 2018 році до 3%», - зазначає Fitch.

Стабільний прогноз свідчить про те, що Fitch вважає збалансованими ризики підвищення і пониження рейтингу.

«Покращення експортних цін на сировинні товари і збільшення обсягів експорту продукції сільськогосподарського сектора повинні пом'якшити збільшення дефіциту торгового балансу», - прогнозує агентство.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує, що у 2018 році зростання ВВП України прискориться до 3,2%.

Джерело: Укрінформ