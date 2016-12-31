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    Агентство Fitch підтвердило рейтинг України

    • Сьогодні, 09:16
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    Міжнародне рейтингове агентство Fitch
    Міжнародне рейтингове агентство Fitch

    Короткостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті підтверджений на рівні «B»

    Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній і національній валютах на рівні «B-», прогноз стабільний. Про це говориться в повідомленні агентства.

    Короткостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті підтверджений на рівні «B», а рейтинг стелі країни - на рівні «B-».

    «Ми прогнозуємо, що зростання ВВП в 2017 році сповільниться до 2%, перш ніж прискориться в 2018 році до 3%», - зазначає Fitch.

    Стабільний прогноз свідчить про те, що Fitch вважає збалансованими ризики підвищення і пониження рейтингу.

    «Покращення експортних цін на сировинні товари і збільшення обсягів експорту продукції сільськогосподарського сектора повинні пом'якшити збільшення дефіциту торгового балансу», - прогнозує агентство.

    Нагадаємо, Національний банк України прогнозує, що у 2018 році зростання ВВП України прискориться до 3,2%.

    Джерело: Укрінформ

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