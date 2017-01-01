Аграмунт порушив домовленість про свою відставку

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Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт

У понеділок ввечері Бюро ПАРЄ знову проголосувало за недовіру Аграмунту

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї. Аграмунт був присутній на засіданні Бюро ПАРЄ, яке відбулося у Празі в понеділок ввечері, та пішов звідти, щойно було ухвалене рішення про призначення слідчих для розслідування корупції в ПАРЄ.

Він також написав твіт на особистій сторінці про те, що «радий їх призначенню».

Нагадаємо, що саме на адресу Аграмунта лунають звинувачення щодо причетності до корупції у ПАРЄ. Один з учасників засідання Бюро ПАРЄ, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив, що у понеділок ввечері «Бюро знову проголосувало за недовіру Аграмунту». Ар’єв наголосив, що українська делегація буде наполягати на відставці президента асамблеї.

«З боку української делегації не буде жодного толерування до спроб Аграмунта зробити вигляд, що нічого не сталося й продовжувати намагатися очолювати заходи ПАРЄ. Довіри до нього немає. У п'ятницю в Парижі Регламентний комітет розглядатиме внесення змін до процедур ПАРЄ, які стосуються імпічменту й наслідків висловлення недовіри обраним посадовцям Асамблеї», - пояснив він.

У березні президент ПАРЄ Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки. Сам Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився.

Джерело: Європейська правда