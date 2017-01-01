Аласанія: Потрібно дати телекомпаніям хоча б три місяці на адаптацію до закону про мовні квоти

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Зураб Аласанія

За словами колишнього голови НТКУ, місяця занадто мало для адаптації телевізійників до української мови

У новому законопроекті про мовні квоти на українському телебаченні передбачено, що у разі прийняття «мовного» закону він набере чинності через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування. За словами екс-голови НТКУ Зураба Аласанії, законотворці у цьому пункті дещо перегнули палицю – каналам знадобиться більше часу, щоб перейти на українську мову. Про це він повідомив у коментарі «Главкому».

«Потрібно дати телекомпаніям хоча б три-чотири місяці на виконання закону. А так законодавці зробили погану річ. Місяць – то занадто мало», – зазначив Аласанія.

За словами екс-голови НТКУ, він задоволений «мовним» законом. «Давайте згадаємо титрування і переклад у кінотеатрах, як люди збуджувались від цього. Де воно зараз? Ніхто не помічає, якою мовою там йде. Потім були мовні квоти на радіо. Було обурення дуже страшне… За кілька років постане українська музична індустрія, студії нові, виконавці. Про телевізійні квоти я думаю те саме», – зазначив Аласанія.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №5313 про обов'язкову частку державної мови в аудіовізуальних ЗМІ.

Законом передбачається, що частка передач або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

Для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення планується встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Також уточнено правила обчислення частки передач і фільмів, виконаних державною мовою. Зокрема, передбачено, що фільми та передачі, які не є власним продуктом телерадіоорганізації та виконані недержавною мовою, мають бути субтитровані державною мовою.

Крім того, встановлено, що передача вважається виконаною державною мовою, якщо всі репліки ведучих виконані державною мовою. При цьому допускається використання інших мов без дублювання та озвучення при репортажах з місця подій, коментарях запрошених осіб тощо.

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