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    Александр Хуг у п’ятницю приїде в Авдіївку

    • Сьогодні, 01:02
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    Александр Хуг
    Александр Хуг

    Заступник голови СММ ОБСЄ в Україні приїде, щоб «оцінити ситуацію з безпекою»

    Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг у п’ятницю разом з іншими спостерігачами здійснить поїздку в Авдіївку.

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    Візит відбудеться, «щоб оцінити ситуацію з безпекою та її вплив на життя цивільного населення», йдеться у повідомленні прес-служби ОБСЄ.

    Як відомо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілють бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів. В четвер в місті загинуло троє людей, 18 поранено.

    В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

    Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію,Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО.

    В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН.

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