Генерал ЗСУ розповів, чому бойовики атакували саме зараз і саме Авдіївку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Романенко

Терористи обстрілюють околиці Донецька і сам Донецьк, щоб показати, що так нібито діє Україні

П’яту добу не вщухають обстріли прифронтової Авдіївки, яку ведуть проросійські бойовики. Путін використовує ці бойові дії та їхню активізацію, щоб вплинути на ситуацію, як він вважає, на міжнародній арені. Про це заявив екс-заступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Ігор Романенко.

«Відомі політичні зміни в США, передбачувані зміни в Німеччині, Франції ставлять перед ним завдання показати свій вплив, щоб чітко розуміти, з яких позицій вести переговори. Тим більше в Сирії поки затишшя. В якомусь сенсі це спрацьовує: ви знаєте, що наш президент перервав візит до Німеччини в зв'язку з загостренням в Авдіївці та був змушений повернутися в Україну і не допустити ще більшої ескалації», - зазначив експерт.

Генерал-лейтенант зазначив, що тут є ще один аспект - суто військовий. Він полягає в тому, що за останній час підрозділам ЗСУ вдалося на всіх напрямках, проводячи контратаки, захопити частину територій, які по Мінським домовленостям і повинні контролюватися Україною, але займають їх проросійські терористи.

«Наші військові відбивають певні висоти і райони: саму промзону Авдіївки, територію на Світлодарській дузі, де взагалі підійшли близько - всього 6 кілометрів до Дебальцеве. Там зайняли ряд висот, звідки їх артилерія обстрілювала наші міста. А Дебальцеве, до речі, згідно Мінським домовленостями має бути під контролем України. Ми неодноразово піднімали це питання, але бойовики ніяк не реагували на наші заяви. На Маріупольському напрямку теж було кілька таких моментів. У відповідь на все це вони вирішили провчити Україну: зосередили свої резерви і почали інтенсивне ведення бойових дій, щоб відбити всю промзону. Але це їм не вдалося, незважаючи на накази з Москви, зосередження ударних сил і заклад туди російського спецназу. Тоді бойовики почали обстрілювати Авдіївку, щоб посіяти паніку серед мирного населення», - пояснив Романенко.

З іншого боку, додав він, вони обстрілюють околиці Донецька і сам Донецьк, щоб показати, що так нібито діє Україні.

«Зараз була підписана домовленість з російською стороною про припинення вогню, ремонтні бригади і мінери вже туди виїхали. Ситуацію вдалося дещо стабілізувати», - зазначив екс-заступник голови Генштабу.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики.Вперше за декілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

Як повідомлялося, за минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, 14 бійців отримали поранення, шестеро бойові травмування.

Як повідомлялося, з Авдіївки, яку обстрілюють проросійські терористи, евакуювали 190 людей.

Нагадаємо, ремонтні бригади в Авдіївці розпочали відновлення пошкоджених будинків.

Як повідомив сьогодні вранці штаб АТО, загалом минулої доби на Донбасі зафіксовано 67 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинули, десять – поранено та четверо – травмовано. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152- та 122-міліметрову артилерію, танки.

Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.