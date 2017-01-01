Алла Шлапак розказала, які наслідки може спровокувати здешевлення ліків, яке обіцяє МОЗ

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Шлапак вважає, що дії Міністерства охорони здоров'я можна назвати злочинними

Реформа Міністерства охорони здоров'я, покликана компенсувати аптекам вартість ліків для сердечників, діабетиків і хворих іншими тяжкими патологіями, може обернутися незворотними наслідками. В Україні зникнуть якісні і дієві препарати. Натомість українцям нав'яжуть дешеві і неефективні ліки, що призведе до загибелі сотень тисяч людей. Про це в ході круглого столу «Чому в аптеках пропадають ліки» заявила лідер руху «Соціальна справедливість», депутат Київради Алла Шлапак.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розробило проект постанови уряду про введення механізму реімбурсації - здешевлення вартості життєво важливих медикаментів для деяких категорій хворих. Документ планується ввести в дію з 1 квітня 2017 року. Список МОЗ складається з 260 позицій ліків від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших важких патологій. Планується, що хворим повертатимуть частину вартості або повну вартість ліків.

Шлапак вважає, що дії Міністерства охорони здоров'я можна назвати злочинними, бо список не відображає повного переліку життєво важливих препаратів і вводить граничні максимальні ціни, в які не вписуються навіть вітчизняні виробники. А головне - в Україні буде заборонено продаж тих препаратів, які не ввійшли до списку МОЗ.

«Які будуть наслідки? Чи зможуть ці препарати забезпечити всі потреби в лікуванні хворих? Чи вистачить виділених 500 млн грн для покриття цих потреб? Глибоко сумніваюся. Все призведе до того, що замість ефективних ліків, які зникнуть в Україні, хворим нав'яжуть препарати з найнижчого цінового сегмента, якість і ефективність яких вельми сумнівні. Більш того, в списку МОЗ відсутні багато позицій життєво важливих препаратів, яким не передбачено в списку альтернативи», - попередила політик.

Шлапак вважає також, що така реформа істотно вдарить і по джерелу валютних надходжень в країну, так як зарубіжні компанії не стануть працювати собі в мінус, поставляючи в Україну свої препарати за встановленими Кабміном цінами.

«На ринку вітчизняної фармацевтики 60% - це іноземні препарати і 40% - продукція національних компаній. Іноземні постачальники беруть участь у формуванні валютного резерву країни. І після блокади на Сході ставити хрест ще на цьому валютному джерелі є просто злочином», - констатувала депутат.